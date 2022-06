Transformation de l'alliance, renforcement militaire, assistance à Kiev ... : les enjeux du sommet de l'Otan

Le sommet qui rassemble mercredi et jeudi à Madrid les chefs d'État et de gouvernement des trente pays de l'Otan sera celui de la "transformation" de l'Alliance atlantique, avec un renforcement sans précédent du dispositif militaire allié sur le flanc oriental face à la "menace russe" après l'invasion de l'Ukraine - parmi les nombreux points d'un agenda chargé.

Les dirigeants alliés décideront ainsi mercredi de "transformer" la Force de réaction rapide (la NRF) et de porter "bien au-dessus" de 300.000 hommes les unités à haut niveau de préparation, tout en musclant les troupes déjà déployées dans huit pays est-européens, a détaillé lundi le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg, devant la presse.

Nouveau mode d'emploi

Le sommet doit aussi adopter un nouveau "concept stratégique" - une sorte de mode d'emploi régulièrement révisé du traité fondateur datant de 1949 - pour tenir compte de la "menace russe" pour la sécurité de l'Alliance et de la montée en puissance de la Chine sur la scène mondiale. L'actuel concept, approuvé en 2010, espérait faire de la Russie un partenaire stratégique et ne mentionne pas la Chine, dont la puissance inquiète les pays d'Asie et du Pacifique - Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Corée du Sud, invités pour la première fois à participer à un sommet atlantique - aux côtés des deux candidats à l'adhésion que sont la Finlande et la Suède.

Le sommet prévu de longue date débutera mardi soir par un dîner de gala offert par le roi d'Espagne Felipe VI. C'est le second à rassembler les dirigeants alliés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, redevenue aux yeux de l'Occident l'ennemi que l'URSS représentait durant la Guerre froide.

"Paquet complet d'assistance" à Kiev

Pour contrer Moscou, M. Stoltenberg a prédit des décisions sur un "changement fondamental" dans la dissuasion et la défense de l'Otan, qui interviendront dès mercredi matin, après une intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky par vidéo-conférence.

Il devrait exhorter l'Otan à redoubler d'efforts pour mettre un terme rapide à la guerre qui ravage son pays et à durcir encore leurs sanctions contre Moscou. L'Alliance lui répondra favorablement en approuvant un "paquet complet d'assistance" à Kiev comprenant notamment des moyens de communications, des systèmes anti-drones et du carburant, qui s'ajoutera aux aides nationales fournies par de nombreux alliés, pour des milliards d'euros.

Renforcer la présence militaire en Europe occidentale

En réponse à la guerre menée par la Russie, l'Otan va renforcer la présence militaire en Europe orientale dans le cadre d'une adaptation de la posture de défense de l'Otan. Les plans prévoient notamment de pré-positionner des armes et des munitions sur le territoire de ses États membres et de désigner des unités capables de se déployer rapidement dans ces pays.

L'Otan a déjà décidé, dans la foulée du début de la guerre en Ukraine, de doubler - de quatre à huit - le nombre de "groupements tactiques" multinationaux (en anglais des "Battle Groups") en en créant quatre nouveaux en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie. Ils se sont ajoutés à ceux existants depuis 2017 dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Pologne.

Dans certains cas, les "groupements tactiques" devraient voir leurs effectifs accrus, du niveau bataillon (un millier d'hommes) à celui de brigade (de trois à cinq fois plus) - une exigence de longue date des pays baltes.

Des forces seront aussi "pré-assignées" à la défense de pays d'Europe de l'Est, tout en restant une partie du temps basées dans leur pays d'origine. Ce qui signifie qu'elles s'entraîneront, qu'elles effectueront des rotations aller et retour, en connaissant le territoire qui leur a été attribué.

"Partage du fardeau" de l'effort en défense

M. Stoltenberg espère aussi des décisions sur la toujours délicate question du "partage du fardeau" de l'effort en défense, sur la base d'un rapport qu'il présentera aux chefs d'État et de gouvernement sur les trois C (cash, c'est-à-dire les dépenses militaires, les capacités et les contributions aux opérations).

Les alliés se sont engagés en 2014 à consacrer 2% de leur Produit intérieur brut aux dépenses de défense d'ici 2024. Neuf ont atteint cet objectif, dix-neuf disposent d'un plan pour l'atteindre et cinq ont pris des "engagements concrets" pour y parvenir par la suite, a indiqué M. Stoltenberg.

La Belgique, qui figure en queue de classement, s'est, à l'insistance du Premier ministre Alexander De Croo, engagée à suivre un trajet phasé pour atteindre les 2% en 2035. Les dernières statistiques publiées lundi la situent à l'antépénultième place, à 1,18% du PIB pour l'année 2022. En termes de timing, le plan belge semble venir bien tard car la hausse principale n'interviendra qu'après 2030, estime-t-on de source diplomatique.

M. Stoltenberg réclame aussi une augmentation des moyens propres de l'Otan, en multipliant par deux les budgets civil et militaire et en quadruplant les crédits d'infrastructures, une proposition qui se heurte encore à certaines réticences.

Suède et Finlande

Les chances de voir la Finlande et la Suède obtenir à Madrid le statut d'"invitées" apparaissent bien faibles, en raison de l'opposition répétée du président turc Recep Tayyip Erdogan à leur adhésion. Il y met son veto en les accusant d'abriter des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, une organisation considérée comme "terroriste") et dénonce la présence dans ces pays de partisans du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'avoir orchestré une tentative de coup d'État en Turquie en juillet 2016.

M. De Croo, qui sera accompagné par sa ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, cumule pour ce sommet les fonctions de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères, après la décision de la cheffe de la diplomatie, Sophie Wilmès, de se mettre en congé pour des raisons personnelles.