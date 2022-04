Transformation d'une bâtisse de 1875 en intérieur d'îlot dans un environnement calme et paisible à Bruxelles

Cette semaine, Cédric et Virginie vous donnent rendez-vous à Bruxelles pour découvrir une belle rénovation, en grande partie effectuée par le propriétaire lui-même, Wissam Salim. Il a fallu amener de la lumière, rendre le lieu un peu plus contemporain, et revoir l’isolation de cette bâtisse de 1875. Découverte de cette maison chaleureuse et colorée ce samedi à 20h20 sur La Une. Cette semaine, Cédric et Virginie vous donnent rendez-vous à Bruxelles pour découvrir une belle rénovation, en grande partie effectuée par le propriétaire lui-même, Wissam Salim. Il a fallu amener de la lumière, rendre le lieu un peu plus contemporain, et revoir l’isolation de cette bâtisse de 1875. Découverte de cette maison chaleureuse et colorée ce samedi à 20h20 sur La Une.