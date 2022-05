Transformation d'une ancienne ferme en lieu convivial et respectueux de son environnement

Cette semaine, Cédric et Virginie se rendent à Graty dans la commune de Silly pour découvrir une ancienne ferme rénovée en un lieu convivial et respectueux de son environnement. La rénovation a consisté à choisir des matériaux qui respectent l'authenticité des lieux, en gardant la brique type du hainaut, et le bois a été grandement utilisé pour créer une atmosphère plus douillette. Découverte de cet endroit paisible ce samedi 20h20 sur La Une.