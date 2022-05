Transformation d'une ancienne école de village en Province de Luxembourg en un loft chaleureux et lumineux

Cette semaine, Cédric et Virginie partent à Arlon découvrir une transformation étonnante. C’est plus précisément à Weyler que Nadine et JJ ont eu un coup de foudre pour l’ancienne école mise en vente. Ils ont transformé et ont ajouté une annexe contemporaine pour créer un loft chaleureux et lumineux, tout en gardant le gabarit et le caractère du volume principal. Découverte ce samedi à 20h20 sur la Une.