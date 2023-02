Transfert retentissant en NBA : Kevin Durant quitte Brooklyn pour Phoenix, le 'dream team' de Nets disloqué

La superstar de la NBA, Kevin Durant, se dirige vers les Phoenix Suns dans le cadre d’un échange avec les Brooklyn Nets, ont rapporté les médias américains mercredi.

Les Nets échangeraient Durant et TJ Warren contre Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder et quatre choix de premier tour de draft, selon les médias américains, dont ESPN, qui cite des sources anonymes.

Cette transaction choc, à la veille de la date limite des échanges de la NBA, jeudi, fait suite à l’échange du meneur Kyrie Irving par Brooklyn aux Mavericks de Dallas, dimanche, après qu’Irving a demandé à être transféré.

Durant, deux fois champion NBA en 2017 et 2018 avec Golden State en étant à chaque fois MVP des finales et ancien MVP de la saison régulière de la NBA en 2014, avait demandé à quitter la franchise basée à New York en juin 2022, moins d’un an après avoir signé une prolongation de contrat de quatre saisons et 198 millions de dollars avec les Nets.

L’ailier de 34 ans présente une moyenne de 29,7 points, 6,7 rebonds, et 5,3 passes par match cette saison.

"KD" était apparemment de plus en plus frustré par l’orientation de la franchise, qui a été balayée au premier tour des playoffs la saison passée malgré le duo vedette formé par Durant et Irving.