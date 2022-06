Transfert : Lewandowski, Mané et Pogba, les stars annoncées du mercato d'été

Pour épauler - ou remplacer - Lewandowski, le Bayern songe à recruter Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de Liverpool. Les deux clubs sont en négociations.

Dans le sens inverse Allemagne-Angleterre, le gros coup de l'été en Premier League sera en principe le recrutement d'Erling Haaland par Manchester City pour 60 millions d'euros, déjà bouclé mais pas officiellement signé.

Le Norvégien prodige de 21 ans, qui a marqué quasiment un but par match en deux saisons et demie à Dortmund (86 buts/89 matches), est prêt à franchir la marche du championnat anglais.

La concurrence va devoir réagir. Liverpool pense à l'Uruguayen Darwin Nunez, mais les 100 millions d'euros demandés par Benfica en ferait le plus gros transfert de l'histoire des Reds.

L'absence de prolongation de Mohamed Salah et les perspectives de départ de Mané rendent ce recrutement encore plus sensible.