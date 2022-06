Transfert de Robert Lewandowski à Barcelone : pour Patrick Kluivert et Ronald Koeman, "il y a trop de doutes"

Quand deux légendes du Barça s’expriment, on se tait et on écoute. Ou pas ? Patrick Kluivert (45 ans) et Ronald Koeman (56 ans), cumulant ensemble 12 saisons, 521 matches et 210 buts comme joueurs sous les couleurs blaugranas, se sont à leur tour exprimés sur le dossier Robert Lewandowski.

Le serial-buteur du Bayern Munich, en fin de contrat en Bavière dans un an, fait le forcing pour arracher son transfert au Camp Nou. Mais outre le volet pécuniaire (le Barça, en proie à ses limites financières, offre 40 millions d’euros alors que le Bayern en exigerait 60) se pose la question de la faisabilité sportive.