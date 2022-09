Transfert avorté de Lassana Diarra à Charleroi : le monde du foot en route vers une deuxième affaire Bosman ?

C’est une décision importante que la Cour d'appel de Mons a rendue ce lundi et pour le joueur Lassana Diarra et ses conseils, Mes Dupont, Hissel, Henry, Barthelemy et Zen-Ruffinen, il s’agit déjà d’une petite victoire. Cette Cour a en effet renvoyé le dossier concernant le transfert avorté du joueur à Charleroi vers la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) et cela constitue une étape capitale de ce dossier.

Pour rappel, Lassana Diarra, ancien international Français avait décidé il y a 7 ans de quitter le Lokomotiv Moscou pour signer au Sporting de Charleroi. Mais voilà, la commission des litiges de la FIFA et le Tribunal Arbitral du Sport avaient jugé cette rupture de contrat illicite et l’avaient interdit de rejoindre le Mambourg. Cet épisode avait d’ailleurs empêché le joueur d’exercer son métier durant 15 mois.

Ce lundi, avec cette décision de la cour d'appel de Mons, le dossier prend donc une nouvelle tournure. Les instances européennes devront examiner la légalité du principe de co-débition (la solidarité du joueur et du club acquéreur pour le payement de l’indemnité de rupture de contrat) au regard des traités européens. Mais elles devront aussi rendre un avis sur la possibilité pour une fédération de faire pression sur un dossier compliqué en refusant de délivrer le certificat international de transfert.

Ce dossier, un peu technique, pourrait déboucher sur un séisme comparable à celui provoqué par la célèbre affaire Bosman puisqu’il touche au principe de la libre circulation des joueurs et donc aussi aux méthodes qui régissent les transferts.

L’avis rendu par la CJUE dans quelques mois sera donc très attendu par les différentes parties parmi lesquelles la FIFA et l’Union Belge.