Transféré en Arabie Saoudite, Jordan Henderson s'excuse à demi-mot auprès de la communauté LGBTQ+

Jordan Henderson s'est excusé pour la déception qu'il a causée à la communauté LGBTQIA+ et insiste sur le fait que son transfert en Arabie saoudite peut aider le mouvement pour les droits des homosexuels.

En tant que capitaine de Liverpool, le milieu de terrain anglais était un défenseur très en vue des droits des personnes LGBTQIA+, mais il a été fortement critiqué après avoir accepté de rejoindre le club saoudien Al-Ettifaq, qui évolue dans la Saudi Pro League.

Dans une interview accordée à The Athletic, le joueur de 33 ans a déclaré que la réaction de colère suscitée par son transfert dans un pays qui criminalise l'homosexualité l'avait blessé et qu'il espérait que sa présence en Arabie saoudite contribuerait à un changement positif.

Henderson a déclaré : "Je peux comprendre la frustration. Je peux comprendre la colère. Je la comprends. Je suis désolé. Mon intention n'a jamais été de blesser qui que ce soit."

"Les gens qui me connaissent savent quelles sont mes valeurs. Et mes valeurs ne changent pas parce que je vais dans un autre pays où les lois sont peut-être différentes."

Al-Ettifaq a été largement critiqué pour avoir semblé censurer le soutien de Henderson au mouvement LGBTQIA+ en grisant son brassard arc-en-ciel sur une image du joueur lors de l'annonce de sa signature sur les médias sociaux.

Lorsqu'on lui a demandé s'il continuerait à porter ses lacets arc-en-ciel, Henderson a répondu : "Je ne l'exclurais pas. Mais en même temps, je ne voudrais pas manquer de respect à la religion et à la culture de l'Arabie saoudite. Si c'est un manque de respect pour la religion, alors non, je ne le ferai pas. Mais si l'occasion se présente et que ce n'est pas le cas (un manque de respect), alors oui, parce que ce sont mes valeurs".