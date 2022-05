Transféré de la Juventus à Manchester United pour 105 millions en 2016, Pogba devrait retourner à la Juve gratuitement 6 ans plus tard

Le 30 juin 2022 approche à grand pas et de nombreux joueurs en fin de contrat doivent encore nous dévoiler leur future destination pour la saison prochaine. Si tous les yeux de la planète football sont tournés vers Kylian Mbappé, qui hésite toujours entre le PSG et le Real Madrid, un certain Paul Pogba aurait lui fait son choix. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de Manchester United aurait décidé de revenir à la Juventus de Turin.

Débarqué à la Juventus en provenance de Manchester United en 2012 pour la somme de… 0 euro, Pogba pourrait à nouveau y revenir gratuitement dix ans plus tard. Un comble quand on sait que les Red Devils avaient déboursé 105 millions d’euros en 2016 pour rapatrier le Français…

Un temps annoncé du côté du Real Madrid, puis du Paris Saint-Germain, c’est finalement en Italie que le milieu de 29 ans devrait atterrir cet été. Il faut dire que "La Pioche" y a laissé un excellent souvenir à Turin entre 2012 et 2016, remportant notamment quatre Scudetti et se hissant en finale de la Ligue des champions en 2015.