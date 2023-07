Transcontinental Race : tout savoir sur cette course cycliste de plus de 4000 km à travers l’Europe qui prend son départ en Belgique

Cette année, Fiona Kolbinger ne prend pas le départ, et seules 38 femmes sont inscrites, soit à peine plus de 10% des participants. Une de ces coureuses est belge, Clémence Vandergheynst.

Des valeurs d’inclusivité

La Transcontinental Race prône des valeurs d’inclusivité, la course se veut accessible à tous et n’est pas une affaire de professionnels, et de durabilité, notamment en faisant la promotion du vélo comme moyen de voyager.

De la camaraderie aussi mais pas d’entraide : l’an dernier, un Coca offert par un coureur à un autre dans une station-service a failli déclencher une procédure de disqualification. C’est du chacun pour soi, on n’a pas le droit d’aider un autre concurrent à changer sa roue, pas plus que les fans ne peuvent renseigner un réparateur vélo à un coureur qui a une crevaison dans un endroit inconnu…

En théorie, n’importe qui avec un vélo, de l’ambition, de l’envie et de l’entraînement peut participer et même accéder au podium. Les organisateurs ont choisi de rester volontairement autour de 300 participants, via un système de tirage au sort et une liste d’athlètes présélectionnés sur base de leurs résultats antérieurs car l’expérience est requise pour une telle aventure ou de leur appartenance à des catégories sous-représentées (comme les femmes ou certaines nationalités).

La TCR se veut aussi innovante et créative, avec un suivi par GPS des coureurs, et, loin des douteux exemples de triche et de dopage, place l’intégrité au-dessus de la volonté de gagner à tout prix. C’est un peu un retour aux débuts des courses cyclistes, avec son esprit d’aventure un peu romantique.

Ici pas de direct télé donc, les spectateurs suivent plutôt les participants via un écran, c’est le "dot watching", sur les réseaux où la course se discute et se commente, ainsi que via un blog et un podcast.

Navigation, burgers et crèmes glacées

Le physique ne fait pas tout, le mental et la préparation de l’itinéraire sont aussi des facteurs de succès.

Dans les Alpes, face aux Balkans, pour traverser les fleuves, il faut une stratégie de navigation bien au point. En 2022, un des leaders de la course a dû faire demi-tour le long du Danube, car le ferry qu’il comptait prendre avait dû interrompre son service : le niveau de l’eau était tombé trop bas à cause de la sécheresse qui s’était abattue sur l’Europe. Il a fallu rebrousser chemin pour trouver un bac opérationnel en amont, là où il y avait assez d’eau, et là où l’attendaient aussi ses poursuivants…

La stratégie, c’est compter son effort, calculer ses kilomètres et ses heures de sommeil. C’est se ravitailler : les coureurs confessent souvent un penchant pour la junk food, les burgers, la nourriture de station-service, les croissants lyophilisés, les sodas et les glaces…

Inutile de dire qu’avec les chiens errants, la chaleur est la pire ennemie des coureurs : elle va les obliger cette année à se charger de quelques bidons supplémentaires dans cette épopée qui risque de se faire sous canicule. Et se prémunir des coups de soleil…

C’est aussi arriver à gérer des nuits de sommeil ultra… réduites, de 3 à 4 heures pour certains, des micro-siestes, éviter les erreurs de parcours, risquées en cas de fatigue, ou les oublis comme celui Josh Reid, l’an dernier, après avoir descendu du col au point de contrôle, il s’était rendu compte qu’il n’a pas demandé son précieux cachet dans son carnet de course. Il a fallu remonter…

Pas de prix mirobolants pour les victoires mais des bourses pour certains coureurs

Lancer des coureurs par monts et par vaux sur les routes d’Europe n’est pas sans danger, des accidents se sont déjà produits, parfois mortels, et le casque et les tenues fluo sont de rigueur, mais un des objectifs des organisateurs est d’améliorer la sécurité des cyclistes et des usagers non motorisés dans le trafic. Le fondateur de cette course, Mike Hall, a perdu la vie sur les routes australiennes en 2017.

Depuis 2013, la TCR s’efforce d’être accessible à tous, notamment par des bourses destinées à ceux qui ne pourraient pas se permettre de se lancer dans une aventure de plusieurs mois, car il faut s’entraîner longuement, reconnaître le terrain, et financer son équipement, souvent haut de gamme.

Participer à cette course coûte : il faut compter 525 euros d’inscription qui se fait longtemps à l’avance.

La gamme de matériel admis est assez large, même si beaucoup de participants en général en tête de peloton sont équipés de gravel, des hybrides entre vélos de routes et tout terrain. Seuls les vélos couchés et les tandems ne sont pas permis, mais on a déjà vu des coureurs en vélo pliant…