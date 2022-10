Transaction immobilière : vers un certificat "garanti sans amiante" à Bruxelles ?

Partant du constat que l’amiante est potentiellement partout bien qu’invisible – des toitures aux conduits de cheminées en passant par les vieux tableaux d’école – Khadija Zamouri (Open Vld) suggère de profiter du transfert de propriété d’un bien datant d’avant 2001 pour imposer un "certificat "garanti sans amiante". En Flandre, dès novembre, ce sera obligatoire lorsqu’on achète un appartement, une maison ou tout autre bien. J’aimerais bien que ce soit le cas aussi à Bruxelles."

Réponse du Ministre régional de l’environnement ? Ce n’est pas prévu pour le moment. "Obliger d’avoir un certificat amiante, ce serait un dispositif excessivement lourd qui risquerait encore d’alourdir les ventes à Bruxelles", estime l’Ecolo Alain Maron, pour qui le dispositif bruxellois actuel suffit. "Il doit y avoir un inventaire amiante dès qu’il y a des travailleurs dans un bâtiment, ce qui couvre déjà une bonne partie du bâti bruxellois. Il faut aussi un inventaire dès qu’il y a des travaux dans un immeuble de plus de 500 m². Et 500 m², on y arrive vite", souligne Alain Maron.

A l’intention des propriétaires de bâtiments plus petits construits entre les années 1960 et le début de la décennie 1990, le Ministre de l’environnement rappelle qu’il existe des outils de sensibilisation qui doivent guider une rénovation responsable en ce qui concerne l'amiante.