Trance’n’dance Isabel Muñoz à bras le corps au Hangar

La dernière partie " Extasis ", témoigne de pratiques extrêmes. Comment à partir de contraintes et de mutilations corporelles en état de transe, on peut arriver à une forme d’extase. Isabel Muñoz est allée à la rencontre de communautés adeptes de ces pratiques en Thaïlande, au Japon et au Mexique. Transcender son enveloppe charnelle pour atteindre une extase spirituelle. On connaît le Shibari japonais, pratique de bondage où le corps, stimulé sous la pression des cordes, entre en transe. Au Mexique, ce sont des séances de suspension à l’aide de crochets auxquelles s’adonnent de jeunes gens. Par défi, désir de liberté ou recherche d'extase. En Asie du Sud-est, la photographe réalise des portraits d’hommes et de femmes en transe, à la langue et aux joues transpercées d’aiguilles ou de morceaux de verre. Une pratique taoïste pour rentrer en contact avec les divinités. Ses portraits sans complaisance montrent — paradoxalement — des personnes dans toute leur humanité. Des témoignages d’abandon de soi, " nos origines primitives ", pour révéler " ce qu’on ne voit pas avec nos yeux " dit l’artiste. La démonstration en est faite dans cette exposition Trance’n’dance dont on ressort, sinon bouleversé – l’esthétique des images nous met à distance -, du moins en questionnement sur la puissance de l’introspection et du lâcher prise pour peu qu’on s’en donne la liberté.

Trance’n’dance au Hangar à 1050 Ixelles jusqu'au 18 mai 2022