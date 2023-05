Tramification du bus 95, les habitants de Watermael-Boitsfort bientôt isolés ?

Le projet de tramification du bus 95 est toujours à l’étude. Cette ligne qui relie le centre-ville de Bruxelles, la place du Luxembourg, le Cimetière d’Ixelles jusqu’à Wiener (Watermael-Boitsfort), est l’une des plus fréquentées aux heures de pointe. Comme l’explique Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité : "Les bus 71 ou 95 sont toujours bondés. On a augmenté leurs fréquences, on a affecté les bus avec la plus grande capacité possible, mais la seule réponse, c’est de remplacer cette ligne de bus, par une ligne de tram".

Mais pour "tramifier" la ligne de bus 95, il faudra changer l’itinéraire actuel. Certaines rues n’étant pas adaptées au passage d’un tram. Une étude d’impact est donc en cours depuis octobre dernier et se terminera fin 2023, au plus tôt. "Sur base des résultats, on peut définir le meilleur itinéraire possible. Le nombre de personnes à déplacer est un élément important. Il faut également faire en sorte que la ligne de tram ne soit pas trop longue, car s’il y a un problème, toute la ligne est paralysée", ajoute Elke Van den Brandt.

La ligne du "futur tram T95" sera donc plus courte que la ligne de bus 95 actuelle. 3 nouveaux terminus sont sur la table : Delta, Solbosch ou Keym. Sauf si la dernière proposition est retenue, le tram 95 n’irait donc pas jusqu’à Watermael-Boitsfort. Marie-Noëlle Stassart, échevine de l’Urbanisme, des voiries et de la mobilité de cette commune espère une issue positive : "pour nos concitoyens c’est une ligne importante. On insiste beaucoup pour que la tramification arrive jusqu’à Wiener et, a minima, place Keym".

Mais si la commune de Watermael-Boitsfort venait à être coupée de la ligne 95, d’autres solutions seraient mises en place affirme Elke Van den Brandt : "Si le terminus n’est pas dans cette commune, on va faire en sorte qu’il y ait des autres trams ou d’autres bus qui fassent la connexion".

Pour Marie-Noëlle Stassart, cette décision impacterait tout de même les navetteurs : "Ceux ou celles qui souhaitent se rendre en ville devront descendre du bus pour en prendre un autre. La conséquence est lourde pour les habitants de la commune, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite".