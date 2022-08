Tramhaus, punks à l’hollandaise

Rotterdam, son port, ses industries. Jumelée avec Liège (vous suivez toujours ?), la deuxième ville la plus peuplée des Pays-Bas abrite une scène rock insoupçonnée. "On a de très chouettes groupes à Rotterdam. Je vois ici (ndlr : sur une ancienne affiche du Microfestival) que Lewsberg a joué à Liège il y a quelques années. Rats on Rafts, c’est vraiment le groupe le plus connu de la ville mais on a de jeunes groupes qui percent comme Library Cards" explique Jim.

Si Tramhaus commence à s’exporter en France et en Belgique ("et c’est tant mieux vous avez de meilleures bières que nous"), ils restent attachés aux valeurs DIY, eux qui ont joué dans toutes les salles alternatives de la ville. "On vient tous de l’underground. On y vit et on y travaille toujours. Il y a un vrai esprit de communauté à Rotterdam. On se soutient beaucoup les uns les autres. On va souvent voir les concerts de nos potes et eux viennent aux nôtres. On se connaît tous bien" confie Micha.