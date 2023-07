Tram vers Neder-Over-Heembeek: le recours en suspension rejeté

Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension introduite par des riverains contre le projet de construction de la ligne de tram 10 à Neder-Over-Heembeek, au nord de Bruxelles, a indiqué jeudi le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) sur son compte Twitter. .

Selon le bourgmestre, le Conseil d'Etat n'a retenu aucun des six moyens avancés pour justifier la suspension du projet. La Haute instance a suivi le rapport de l'Auditeur selon lequel le dossier administratif -dont le rapport d'incidences et l'étude d'impacts et la motivation du permis octroyé- "permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le mode de transport 'tram' et le tracé ont été choisis et pourquoi les alternatives ont été rejetées". "Ce faisant, l'autorité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été établie". Pour l'échevin de la Participation Arnaud Pinxteren (Ecolo), l'arrêt du Conseil d'Etat constitue aussi une reconnaissance du travail participatif qui a conduit la Ville et la Région à justifier le choix du tram pour Neder-Over-Heembeek, à convenir collectivement d'un tracé et à penser les aménagements qu'il implique avec les citoyen(ne)s, a jugé celui-ci, également via Twitter.