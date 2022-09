"Tram Experience" : on a testé pour vous cette expérience gastronomique insolite à Bruxelles

Juliette Grégoire a testé pour vous un restaurant pour le moins surprenant, elle est allée manger dans un tram. Découvrez cette expérience insolite dans le 6-8.

Juliette Grégoire a testé le Tram Experience, un restaurant dans un cadre aussi original qu’exceptionnel. C’est un concept qui existe depuis 10 ans dans la capitale et qui vient de faire peau neuve : le Tram Experience.

Le principe est simple vous avez rendez-vous à une certaine heure Place Poelaert à Bruxelles, et dès que vous apercevez le tram floqué Tram Experience, vous y embarquez pour un voyage de 2 heures.

Le tram est en mouvement pendant que vous mangez et vous allez traverser des quartiers de Bruxelles bien connus comme Flagey ou encore le Cinquantenaire et les visiter d’une façon totalement atypique.

Rassurez-vous, ce n’est pas parce que vous êtes en mouvement que tout se casse la figure. Les organisateurs ont pensé à tout, notamment à des petits socles en bois pour maintenir vos verres de vin en place. Et Juliette confie ne pas avoir été malade alors qu’elle se sent vite nauséeuse dans les transports.

À bord du tram il y a donc une cuisine et vous voyez le chef Thibault Granville, de chez Taste Great préparer les plats que vous allez déguster. Au total, Juliette Grégoire a eu droit à 3 amuse-bouches, suivi d’une entrée composée d’asperges de Malines aux œufs, glace au foin et herbes sauvages. Ensuite, pour le plat c’était de la poularde avec des artichauts, des pommes de terre fondantes, du jus perlé et citron confit. Et pour terminer sur une note sucrée, un dessert fraise rhubarbe, soit 6 services au total.

Le tout était délicieux, aussi bien présenté que bon à déguster. Vraiment, on sent que c’est une qualité gastronomique. Et le fait de manger dans le tram rajoute une petite touche magique en plus.

Niveau prix, Juliette a été positivement surprise par le prix car en moyenne, dans un restaurant gastronomique, surtout à Bruxelles, on tourne autour des 100€ avec la sélection de vins. Ici, il faut compter 210€ pour une table de deux, pour la formule 6 services, les bulles, eaux et vins ainsi que l’expérience insolite.

Le week-end, c’est 130€ par personne car c’est un 7 services, vous avez une entrée supplémentaire. Pour Juliette c’est un très bon rapport qualité prix et une chouette façon de visiter Bruxelles par la même occasion.

Sachez qu’il y a des tables de 2 et 4 personnes et que c’est ouvert 6j/7 principalement le soir, sauf le dimanche où c’est à midi.

Toutes les infos et le calendrier se trouvent sur ce site.