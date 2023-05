Tram à Liège: de nouveaux retards en perspective, le chantier pourrait même s'arrêter

La semaine sera décisive dans l'épineux dossier du tram. On le sait, le chantier a déjà pris des années de retard. Depuis plusieurs mois, une médiation est en cours entre l'OTW, l'Opérateur de Transport de Wallonie, autrement dit le groupe Tec, et le consortium Tram'Ardent, en charge de la construction de ce tram. Objectif: trouver un accord financier et fixer un calendrier définitif. On saura dans les jours à venir s'il y a accord ou pas.

Il y a déjà une quasi certitude: il faut s'attendre à un nouveau retard dans la mise en service de ce tram. Avril 2024 - dernière date avancée - ce sera très compliqué, quasi intenable, nous confirme-t-on à bonne source. Une des alternatives envisagées, c'est de concentrer les travaux sur une portion de ce chantier, et, dans un premier temps, de ne faire rouler ce tram que sur une partie des 11 kilomètres de parcours, avec priorité au centre-ville où l'activité commerciale périclite en raison de cet interminable chantier.

Mais ce n'est pas le pire des scénarios. En effet, si l'OTW - et donc la Région Wallonne - et les constructeurs du tram n'arrivent pas à s'entendre avant la fin de la semaine sur le montant des indemnités de retard et sur un calendrier définitif de fin de chantier, les travaux pourraient s'arrêter net. Il faudrait alors relancer un appel d'offres, pour que d'autres entreprises terminent le boulot. Une procédure qui risque de prendre plusieurs mois.

Le syndrome de la place Saint-Lambert -un chantier qui a duré des dizaines d'années- c'est ce que craignent tous les Liégeois, mais aussi le ministre wallon des Transports Philippe Henri et les autorités communales, surtout à la veille d'une année électorale.