Tram à Liège : craintes de nouveaux retards voire d'un arrêt du chantier, des élus locaux réagissent

Autre réaction, celle François Schreuer, chef de groupe Vega : "La première chose à dire c’est qu’il faut garder son sang-froid. Le partenaire privé est en train de mettre un coup de pression sur la négociation. Il ne faut pas se laisser faire, au contraire. Moi, je dis à Colas : "Votre réputation est en jeu. Faites aboutir ce chantier, c’est vital.". Secundo, nous sommes dans un chantier qui dure depuis beaucoup trop longtemps et qui a des répercussions très nombreuses sur les Liégeoises et les Liégeois. Faisons en sorte de diminuer ces répercussions, en sécurisant les cheminements piétons, en renforçant l’aide aux commerçants, en ouvrant des itinéraires cyclables, en faisant en sorte de donner priorité à certaines zones du chantier. Vega demande depuis déjà très longtemps l’organisation mensuelle d’une réunion de concertation avec habitants et commerçants et élus locaux pour mettre le doigt sur les points qui sont difficiles. Troisièmement, il faudra au terme de ce chantier tirer un bilan de ce fiasco qu’a été la gestion du dossier. Et c’est notamment dans cette perspective-là que la coopérative Vega a l’intention d’être présente aux prochaines élections régionales.".

De son côté, Sophie Lecron, la cheffe de groupe PTB, déclare : "Je suis atterrée. C’est une situation qui est de plus en plus dramatique, que ce soit pour les Liégeois et les Liégeoises, mais aussi pour les commerçants et les commerçantes. On a des témoignages qui sont vraiment terribles. On est dans une situation qui est, je trouve, vraiment affolante. Et donc, c’est une très mauvaise nouvelle, évidemment, qui arrive ici sur des retards supplémentaires, voire peut-être un arrêt du chantier. Pour nous, ce n’est juste pas possible en fait. Après, sur l’analyse plus globale, de nouveau, on vient avec cette critique du partenariat public privé qu’on fait depuis le début. Le chantier nous montre vraiment la faillite des PPP et à quel point les pouvoirs publics n’ont plus la maîtrise dans ce cas-là des projets, des chantiers, à quel point on est à la merci des multinationales. Les pouvoirs publics ne savent que peu faire et ne prennent pas leurs responsabilités. Il faut à tout prix finir ce chantier, ce n’est même pas une option que ce chantier ne soit pas terminé.".