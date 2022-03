Tram à Liège : 25 avril 2024 selon le TEC mais le bourgmestre n’est pas rassuré sur les travaux

Après de nombreuses hésitations, la date d’arrivée du tram est finalement confirmée dans un communiqué du TEC : le 25 avril 2024. Pour parvenir à garantir cette date, le TEC annonce que Tram’Ardent va doubler ses équipes sur le terrain. "Conscient des perturbations causées par les travaux et des efforts demandés aux Liégeois, Tram’Ardent et ses partenaires mettent tout en œuvre afin de garantir les dates annoncées, dans le cadre d’une collaboration active et sereine avec son donneur d’ordre, l’Opérateur de Transport de Wallonie" précise le communiqué. Prévu en 2017 au départ, il avait été reporté à 2021 puis 2022 pour finalement donc être annoncé en 2024. La date de 2025 avait même été évoquée mais le bourgmestre n'en voulait absolument pas.

Fermeture des rues Léopold et Féronstrée

Le TEC annonce aussi les prochains travaux. La rue Léopold sera fermée les deux nuits de mercredi et jeudi de 21 heures à 6 heures du matin. En cause : la pose de dalles préfabriquées. La rue Léopold sera ensuite remise à double sens à partir de vendredi. Par contre, en principe, la rue Féronstrée pourrait être fermée à partir de lundi si les travaux débutent. Pour combien de temps ? Mystère. Ces annonces tombent juste avant une séance publique d’information prévue pour les riverains, ce mercredi soir à la halle aux viandes.

Il va falloir travailler partout et en même temps.

Willy Demeyer n’assistera pas à la réunion d’information sur le tram

Mais visiblement, le bourgmestre est fâché. Il n’assistera pas à cette réunion. "Je ne veux pas cautionner la manière dont les travaux vont se faire" déclare-t-il. Il se plaint de n’avoir toujours aucun véritable calendrier confirmé et détaillé du chantier confié à Tram’Ardent. Ou de recevoir les informations trop tard. Même si fort opportunément, le communiqué de presse du TEC sur le chantier du tram vient juste d’être publié mardi. A ce propos, Willy Demeyer se dit rassuré sur le délai d’avril 2024 annoncé même s’il craint que pour y parvenir, "il va falloir travailler partout et en même temps." Ce qui risque de provoquer encore plus de désagréments. Par contre, il n’est pas rassuré du tout sur la manière dont les travaux vont se faire.

"Je suis averti trop tard"

Le bourgmestre affirme avoir été averti trop tard. Par exemple pour la rue Féronstrée : "Comment vont s’organiser les magasins pour s’approvisionner, comment visiter les malades chroniques, comment déménager, quelle déviation mettre en place…" Autant de problèmes à régler qui font dire à Willy Demeyer que les travaux pourraient ne pas pouvoir débuter le 4 avril. Le bourgmestre veut avant de donner son feu vert, s’assurer que toutes les mesures de sécurité sont prises sur le chantier, notamment pour le réseau de gaz.