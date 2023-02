Trajet domicile-travail : un sas de décompression non négligeable.

D'après les résultats de l'expérience, la plupart des participants ont déclaré profiter du trajet pour commencer à récupérer psychologiquement de leur journée de travail. Plus la distance entre le bureau et la maison est importante, plus le niveau de déconnexion avec le travail est élevé et les personnes se disent d'autant plus détendues une fois arrivées à la maison, note l'étude.

Pour éviter d'emporter la charge mentale liée au travail le soir à la maison, les chercheurs recommandent donc de mettre ce temps à profit pour déconnecter et penser à autre chose : par exemple en lisant un livre, en écoutant de la musique ou un podcast ou encore en appelant un ami.

Et si vous ne voulez (ou ne pouvez) pas renoncer au télétravail, pourquoi ne pas adopter une nouvelle habitude, comme celle de sortir pour marcher au moins 15 minutes à la fin de votre journée de travail ?