Trajectoires des satellites & Linguistique des ordinateurs

Marie-Catherine de Marneffe est une linguiste spécialisée dans la linguistique computationnelle. Elle a récemment obtenu un mandat de Chercheuse Qualifiée FNRS, et rejoindra sous peu le Centre du traitement automatique du langage (CENTAL) de l’UCLouvain.

Elle a débuté sa formation par une Licence en Langues et littératures classiques (UNamur/UCLouvain) et une Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (UCLouvain). Son intérêt pour la traduction automatique la mène ensuite vers des études spécialisées en Sciences appliquées, orientation informatique (UCLouvain). Marie-Catherine de Marneffe a continué son apprentissage auprès d’un linguiste renommé, Christopher D. Manning à l’Université de Stanford, Californie. Il sera ensuite le promoteur de sa thèse réalisée à Stanford et titrée " What’s that supposed to mean ? Modeling the pragmatic meaning of utterances ". Pour consulter cette étude, cliquez ici.

Après ce riche cursus de formation, Marie-Catherine de Marneffe a poursuivi sa carrière académique aux Etats-Unis, principalement dans la recherche et l’enseignement. Elle a commencé en 2013 en tant que professeure assistante à The Ohio State University au département de linguistique, et y fut promue professeure associée en 2019. Sa recherche est financée par Google et par le National Science Foundation.

Marie-Catherine de Marneffe est rentrée en Belgique en 2020 pour une année sabbatique (et son séjour fut prolongé par la pandémie). Au Centre du traitement automatique du langage de l’UCLouvain (CENTAL), ses recherches portent principalement sur la linguistique computationnelle, qui associe linguistique et informatique, et notamment sur la capacité de compréhension du langage par les ordinateurs. Voici comment elle décrit ce nouveau projet de recherche :

" Mon travail de recherche est centré sur la pragmatique computationnelle et vise à identifier les éléments qui permettent les inférences sémantiques et pragmatiques que nous faisons systématiquement. Si quelqu’un vous dit : “Je ne pense pas que l’exposé était très clair”, vous allez déduire que l’exposé n’était *pas* très clair. Toutefois la plupart des systèmes d’extraction d’information travaillent au niveau des clauses et extraient donc erronément que l’exposé était très clair. Mon but est de construire des systèmes plus robustes de compréhension du langage. Jusqu’à présent j’ai travaillé sur l’anglais. Au CENTAL, je souhaiterais élargir ma recherche au français, reconnecter avec d’anciens collègues et entamer de nouvelles collaborations ! "

Consultez ici l’article consacré à Marie-Catherine de Marneffe dans la revue FNRS News n°123, en pages 44-45.