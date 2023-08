Sauf que malgré cette fronde des supporters de la Juventus, la rumeur d’une arrivée de Big Rom à Turin ne faiblit pas. En parallèle, Lukaku, qui s’entraîne à part à Chelsea, revient en Belgique pour quelques jours.

En pleine rue, il est interrogé par des supporters belges sur son avenir. Sans concession, et avec le sourire, il se confie : "La Juventus ? Non, je ne pense pas que ça va arriver."

Confirmation une petite semaine plus tard, quand plusieurs centaines de supporters turinois envahissent le terrain après un match amical. Leur message est, encore une fois, on ne peut plus clair : "On ne veut pas de Lukaku."

Cette fois, la piste turinoise semble bel et bien enterrée.