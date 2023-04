"Traitez-moi de vieux, j’appelle ça être chevronné" : Joe Biden se lâche lors du traditionnel dîner des correspondants de la Maison Blanche

Cette soirée annuelle, qui rassemble le tout-Washington politique et médiatique, célèbre en théorie le premier amendement de la Constitution américaine défendant la liberté de la presse. Mais en pratique, on en retient surtout les blagues. L’humoriste du "Daily Show" Roy Wood Jr a souligné l’âge de Joe Biden qui, candidat à sa réélection, pourrait rester en poste jusqu’à ses 86 ans en cas de victoire. En mentionnant les manifestations en France contre la réforme des retraites. "Ils se sont révoltés parce qu’ils ne voulaient pas travailler jusqu’à 64 ans. Pendant ce temps, en Amérique, nous avons un homme de 80 ans qui nous supplie de travailler quatre ans de plus", a-t-il ironisé, provoquant un large sourire du chef d’Etat, assis quelques mètres plus loin. "'Laissez-moi finir le travail': ce n’est pas un slogan de campagne, c’est une supplication", a enchaîné l’humoriste. "Dites ce que vous voulez de notre président mais lorsqu’il se réveille de (sa) sieste, le travail est fait." "Traitez-moi de vieux, j’appelle ça être chevronné", a répliqué le président. "On dit que je suis un ancien – je dis que je suis sage. On dit que je ne suis plus tout jeune – Don Lemon dirait que je suis un homme de première jeunesse".