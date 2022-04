Traiter et prévenir l'addiction aux jeux de hasard

Le comportement d'Aurélie va alors alerter le logiciel qui va la faire grimper dans l'échelle des risques et lui envoyer un message pour la conscientiser. Afin de continuer de jouer, elle devra lui indiquer qu'elle l'a bien compris.

"On a modélisé dans le logiciel les comportements de jeu qu'on appelle 'normaux' et on a également identifié des déviances par rapport à ces comportements. Donc, une augmentation du temps de connexion, une augmentation de la fréquence de dépôt, une augmentation de la mise… Et nous avons encodé tout cela dans le logiciel. Le but ici de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir être le plus rapide possible dans la détection de ces comportements là."