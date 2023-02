Traitement des déchets hospitaliers : la donne va-t-elle changer ?

Avec le Covid, peut-être vous êtes-vous posé la question, mais qu’est-ce que les hôpitaux font de leurs déchets notamment infectieux ? Pour le moment, ils sont incinérés mais une entreprise montoise propose une alternative.

Depuis une vingtaine d’années, les déchets infectieux (dits B2) des hôpitaux wallons et bruxellois sont acheminés vers l’incinérateur de Thumaide, dans l’entité de Belœil. Cet incinérateur, géré par l’intercommunale Ipalle, traite aussi une partie des déchets hospitaliers non dangereux. "En moyenne, cela représente 20.000 tonnes de déchets non dangereux et 8000 tonnes de déchets infectieux, sur les 400.000 tonnes de déchets incinérés chaque année à Thumaide" explique Laurent Dupont, le président du Comité de direction d’Ipalle. Pour les hôpitaux, cela représente un coût de 400 euros la tonne. Mais l’intercommunale a mené une expérience pilote avec le CHWapi, le Centre hospitalier de Wallonie picarde, pour l’inciter à trier un maximum de déchets à la source, c’est-à-dire sur le site même de l’hôpital, avant qu’ils ne soient éventuellement contaminés. L’expérience a fait ses preuves et d’autres hôpitaux s’en inspirent.

Reste que pendant la période Covid, le volume de déchets infectieux acheminés à Thumaide a été beaucoup plus important. "Trois fois plus" précise Laurent Dupont. "On a dû augmenter nos équipes. C’était très tendu, et qui plus dans un contexte stressant, vu les risques et la peur générés par le virus". Concrètement, les déchets en provenance des hôpitaux arrivent par camion dans des containers hermétiques, identifiés avec un code-barres. Ils sont ensuite automatiquement acheminés, sans jamais être ouverts, vers le four de l’incinérateur pour y être détruits. "Ils sont brûlés à une température d’environ 1100 à 1150 degrés. La législation européenne nous impose encore une température de 850 degrés pendant deux secondes pour les fumées" explique le président du Comité de direction d’Ipalle. Et d’insister, par la même occasion, sur la valorisation énergétique des déchets brûlés dans l’incinérateur grâce à la production d’électricité "pour près de la moitié de la population de la Wallonie picarde".

Un concurrent pourrait changer la donne

Son nom : Ecosteryl. Cette société montoise, qui a fêté ses 75 ans en 2022, a mis un point des machines qui permettent de traiter mais aussi de recycler les déchets issus des hôpitaux. Pour faire simple, le procédé s’inspire un peu du micro-ondes mais à l’échelle industrielle comme l’explique Romain Dufrasne, administrateur et codirecteur de la société. "On a développé la technologie avec des universités françaises. Après avoir été broyés pour en réduire le volume, les déchets hospitaliers sont ensuite chauffés à 100 degrés pendant une heure. Ils sont ainsi désinfectés, décontaminés". Ecosteryl a également mis au point un système de tri et de recyclage de ces déchets en vue de les valoriser. Cela concerne principalement deux types de plastique, le polyéthylène et le polypropylène. Grâce à son procédé 100% électrique, l’entreprise montoise estime qu’il est possible de trier et revaloriser jusqu’à 80% des matières décontaminées.

La société exporte déjà dans plus de 60 pays et espère maintenant, pourquoi pas, convaincre le secteur hospitalier belge. "Clairement, il y a matière à réflexion alors que nous traversons une crise des matières premières, une crise énergétique et qu’il est de plus en plus question d’économie circulaire" plaide Romain Dufrasne. "La question du transport de ce type de déchets, sur parfois de longues distances, jusqu’à l’incinérateur de Thumaide mérite aussi d’être posée alors qu’ils pourraient être traités sur le site même de l’hôpital" ajoute-t-il.

Ipalle se veut serein face à ce potentiel concurrent dont il reconnaît certains mérites mais avec une approche différente. Pour Laurent Dupont, l’intercommunale rend plutôt service aux hôpitaux et les prix n’ont, dit-il, pas été augmentés ni pendant ni après la crise Covid. "Je souhaite juste que tout le monde soit soumis aux mêmes contraintes au niveau sanitaire et qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale ".

Comme toujours dans ce genre de dossier, c’est sans doute la question du prix et des investissements à consentir qui sera déterminante, indépendamment bien sûr des questions environnementales et sanitaires. Affaire à suivre…