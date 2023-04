Traitement contre le cancer non remboursé : Vanessa devra payer 16.700 euros par mois

Vanessa Vanderheyden, 48 ans, nous reçoit dans sa cuisine. Sur la table, elle nous montre les médicaments qu’elle prend tous les jours pour lutter contre la douleur : " il y a des médicaments pour ne pas avoir mal à l’estomac, des patchs de morphine, des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Sans tout ça, je ne pourrais pas. J’ai besoin de tout ça pour ne pas avoir mal. "

Son quotidien devient de plus en plus difficile. Elle a perdu beaucoup de poids, elle marche péniblement. Car son cancer des voies biliaires progresse. Et son oncologue ne voit plus de traitement susceptible de fonctionner : "Ça fait 4 ans qu’on se bat contre cette maladie", explique la docteure Maryam Bourhaba. "On a déjà épuisé tous nos traitements. Et grâce à la force de la patiente, elle est toujours parmi nous."

Il ne reste qu’une seule option : utiliser un médicament développé par la firme pharmaceutique française Servier. Mais ce médicament est encore en phase de test. Il va entamer sa phase 3B, la dernière phase. Du coup, il n’est pas encore remboursé par la sécurité sociale en Belgique. Et il coûte cher : "On n’a plus le temps d’attendre, la maladie progresse beaucoup trop vite maintenant. Donc on a payé les 16.700 euros ", nous explique Vanessa. 16.700 euros pour un seul mois de traitement. C’est un prix élevé et pourtant, la firme a accepté de le lui fournir à demi-prix !

Ce qui est difficile à accepter pour Vanessa, c’est que ce même médicament est déjà remboursé en France : "En France, ils se contentent de 2 phases sur 3 validées. En Belgique, il faut les 3 phases complètes. Et comme ce n’est pas encore le cas, il n’y a pas d’accord avec la firme pharmaceutique. "

Pour arriver à réunir le montant pour le premier mois de traitement, les enfants et les proches de Vanessa ont organisé des soirées, des concerts. Ils ont aussi créé une page Facebook, " aidez-nous à soigner notre maman svp " et lancé une cagnotte. Mais trouver 16.700 euros chaque mois est un terrible défi. Vanessa refuse cependant de baisser les bras. " Je ne dis pas que ce médicament pourra me sauver mais il pourra prolonger ma vie. C’est compliqué de se dire que quelque chose est là et je ne peux pas l’avoir. "