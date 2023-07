Traité Union européenne-Mercosur : Ursula von der Leyen affirme sa volonté de conclure au plus vite l'accord de libre-échange

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé sa volonté de voir se conclure "le plus tôt possible" l'accord de libre-échange avec le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), lundi, au premier jour d'un sommet entre l'Union européenne (UE) et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

"Notre ambition est d'aplanir le plus rapidement possible les divergences qui subsistent, afin de pouvoir conclure cet accord", a-t-elle déclaré lors de ce sommet de deux jours à Bruxelles, aux côtés du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

Cet accord a été conclu en 2019, après plus de 20 ans de négociations complexes, mais il n'a toujours pas été ratifié en raison notamment des préoccupations européennes sur les politiques environnementales, en particulier du Brésil. Le scepticisme s'est également accru en Amérique du Sud ces derniers temps, notamment au Brésil et en Argentine, concernant un addendum sur le climat, l'environnement et les droits humains.

Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE et les représentants des 33 pays membres de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) participent à ce sommet, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell.