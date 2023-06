Traité sur les pandémies : l’OMS n’envisage pas de forcer les pays à se confiner ou à imposer de "pass sanitaire"

Contactée par la rédaction de Faky, un porte-parole de l’Organisation Mondiale de la Santé, M. Jasarevic a détaillé le travail en cours dans le cadre du "traité contre les pandémies". Ce processus complexe est mené par un "corps de négociations intergouvernementales", dont l’acronyme en anglais est INB.

"L’OMS fait office de secrétariat pour l’INB, qui est un processus établi par les 194 États membres de l’OMS, qui ont organisé et dirigé le processus de négociation. Le Bureau de l’INB est composé de six membres, sélectionnés par les États membres de l’OMS et provenant de ces derniers", explique-t-il.

Le "zero draft" ou "brouillon zéro" de ce texte appelé à ce stade WHO CA + a été publié le 1er février 2023 par l’OMS. Depuis, un nouveau rapport a été publié par l’OMS sur l’évolution des négociations faisant suite à de nouvelles réunions en avril.

M. Jasarevic indique que le projet actuel de l’INB inclut des options lorsqu’elles sont envisageables et différentes recommandations reçues afin de faciliter le travail du groupe de rédaction. Il précise cependant que "rien n’est convenu tant que tout n’est pas convenu". Ce texte a déjà été fourni aux États membres dans une version anticipée et non éditée le 22 mai et la version finale éditée de "brouillon" sera publiée sur le site web de l’OMS dans les langues officielles dès qu’elle sera disponible.

Il ajoute que : "Quel que soit l’accord conclu par les États membres dans le cadre de l’INB, il sera soumis à l’Assemblée mondiale de la santé – la réunion annuelle des ministres de la santé des 194 États membres de l’OMS – en mai 2024 pour adoption."