Traité sur la haute mer : les ONG inquiètes de la "lenteur" des négociations

Des ONG de défense de l’environnement se sont inquiétées vendredi de la "lenteur" des négociations censées aboutir d’ici la fin de la semaine prochaine à un traité destiné à protéger la haute mer, capitale pour l’humanité.

"Ça va lentement", a commenté Liz Karan, de l’ONG Pew Charitable Trusts. "Le temps presse […]. Il est temps que les déclarations ambitieuses et les platitudes deviennent des actes", a-t-elle dit à l’AFP.

Après des années de discussions, des reports dus au Covid-19 et un échec à accoucher d’un accord lors la 4e session en mars --qui devait être la dernière--, les Etats membres de l’ONU sont réunis à New York depuis lundi et jusqu’au 26 août pour une 5e et théoriquement ultime session.

La haute mer, une juridiction particulière

Cette protection de la haute mer passe par quatre piliers : la création d’aires marines protégées, les ressources génétiques marines et le partage de leurs avantages, la réalisation d’études d’impact environnemental ainsi que le renforcement des capacités et les transferts de technologies notamment vers les pays en développement.

Alors que la bonne santé des océans est cruciale pour l’avenir de l’humanité, ce traité vise spécifiquement la haute mer, soit près de la moitié de la planète, sous la juridiction d’aucun Etat.