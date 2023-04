Traité sur la Charte de l’Energie : le Parlement wallon rejette la résolution des Engagés

"Ce traité archaïque, même dans une version modernisée, est déjà révolu. Votre proposition est inutile puisque la position du gouvernement wallon est tout à fait claire", lui a répondu Maxime Hardy (PS).

"Cette résolution arrive trop tard par rapport aux positions déjà adoptées par le gouvernement. La majorité actuelle est extrêmement volontariste sur le climat ; il n’y a aucune ambiguïté", a renchéri Olivier Biérin (Ecolo). "Nous ne voulons pas encourager l’opposition à déposer des textes sur ce qui a déjà été acté par le gouvernement", a-t-il ajouté en rappelant que les écologistes plaident depuis un certain temps déjà pour que la Belgique sorte de ce traité.

Le MR, lui, souhaite plutôt moderniser le texte. "Si nous n’y arrivons pas, il faudra se résoudre à en sortir. Mais si on en sort et qu’on recommence tout d’une page blanche, on aura perdu un temps précieux pour le climat", a souligné le député libéral Manu Douette.

À noter qu’au fédéral, les socialistes ont eux-mêmes déposé une résolution appelant à soutenir une sortie coordonnée de la Belgique et de l’Union Européenne de ce traité "totalement anachronique". Et les écologistes ne sont pas en reste, eux qui ont déposé leur propre proposition de résolution en janvier dernier. Les Verts y plaident pour la sortie de la Belgique du TCE d’ici le 31 mai, si un retrait coordonné s’avère impossible au niveau européen.