Traité sur la Charte de l'Energie : la Justice européenne juge prématuré de répondre à la Belgique

La Belgique, après concertation entre Fédéral et entités fédérées (les francophones sont à la pointe sur cette question depuis l'épisode du CETA en 2016), voulait savoir si l'on est dans le même cas de figure. En substance, la Belgique doute que le mécanisme de règlement des différends prévu pour la Charte de l'énergie s'applique aux litiges entre un État membre et un investisseur d'un autre État membre.

Pas question pour la Belgique de défendre d'emblée une opinion préétablie, disait-elle en décembre 2020 en introduisant la demande d'avis, mais "une réponse juridique claire est nécessaire pour prévenir les complications qui pourraient résulter d'éventuelles contestations judiciaires ultérieures."

Pas de réponse immédiate

Mais de réponse, il n'y en aura pas dans l'immédiat : la Cour a indiqué qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes sur le contenu du projet de traité modernisé et que la demande d'avis était donc prématurée et irrecevable. Elle rappelle notamment que la question du mécanisme d'arbitrage ne figurait pas parmi une liste de points à négocier fixée par les parties en 2018 et qu'aucun consensus n'a jusqu'à présent été trouvé pour l'ouvrir à la négociation.

Une conférence extraordinaire du traité sur la Charte de l'énergie est programmée vendredi 24 juin prochain à Bruxelles.