Traite des êtres humains sur un chantier d’Anvers : manifestation devant le cabinet Crevits

Plusieurs dizaines de travailleurs turcs et bengalis présents sur le chantier anversois de la société Borealis ont mené une action de protestation vendredi devant le cabinet de Hilde Crevits, la ministre flamande du Bien-être. "J’espère qu’ils vont agir et que ce ne seront pas seulement des promesses", a déclaré leur avocat Jan Buelens.

Les protestataires portaient plusieurs pancartes autour de leur cou sur lesquelles on pouvait lire les inscriptions "Nous sommes victimes de traite d’êtres humains", "Ne nous oubliez pas", "Irem (sous-traitant italien de Borealis, ndlr) nous exploite et le gouvernement ne fait rien" ou encore "Attendre n’est pas une solution, prenez une décision". Une délégation des travailleurs et leur avocat ont été reçus au cabinet de la ministre Crevits. Ensemble, ils essaient de dégager des solutions pour leur trouver un logement et pour leur reconnaissance en tant que victimes.

"Le représentant de la ministre a promis d’établir des contacts avec d’autres administrations. Nous avons besoin d’une solution pour 83 personnes qui vont être expulsées de leurs logements fournis par Irem", a souligné Me Buelens.

Celui-ci poursuit en assurant que le centre d’accueil Payoke à Anvers "aidera les personnes à sa manière pour les procédures relatives à leur régularisation", avant d’ajouter que "le gouvernement doit absolument apporter son soutien, et qu’il est crucial qu’il donne les moyens nécessaires à Payoke pour y arriver. Il est indispensable que mes clients aient ce document pour pouvoir travailler".

Dans cette affaire de traite des êtres humains sur le site de Borealis à Anvers, 174 personnes se sont signalées pour être reconnues en tant que victimes. Pour l’instant, 138 d’entre elles l’ont été.