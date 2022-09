Traité avec l'Iran : la prolongation de l'interdiction de transfert d'Assadollah Assadi plaidée au tribunal

Les parties se sont ainsi retrouvées lundi matin devant le tribunal civil de Bruxelles, toujours en référé, pour échanger leurs points de vue. Les demandeurs ont tout simplement réclamé la confirmation de la décision de la cour d'appel. De son côté, l'État belge a contesté l'urgence invoquée par ses adversaires, et a donc soutenu l'inutilité de cette action en référé. Me Bernard Renson a notamment insisté sur le fait que la loi portant assentiment au traité sur le transfèrement de détenus entre la Belgique et l'Iran n'a encore été ni ratifiée ni publiée.