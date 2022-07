"Trainspotting" : un film hallucinant qui décrivait l’état de la société britannique des 90’s

Œuvre iconique du cinéma britannique des années 90, Trainspotting est bien plus qu’un film sur les ravages de la drogue. Ayrton Touwaide et Nicolas Buytaers analysent le phénomène qui révéla Ewan McGregor et Danny Boyle.

Tragi-comédie anticonformiste, film d’une génération qui choqua Cannes, Trainspotting de Danny Boyle, sorti en 1996, aurait autant pu être prohibé pour certains qu’il est devenu addictif pour d’autres.

Les chiffres sont aussi hallucinants que les scènes cultes : plus de 3,5 millions d’entrées dans les salles. Alors comment s’est-il inscrit dans la pop culture ?