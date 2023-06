Trains de banlieue et bus électriques : les mégapoles mondiales cherchent la voie de la décongestion.

Grand Paris Express, Elizabeth Line à Londres, RRTS à New Delhi… Cette tendance à relier les villes à leurs banlieues plus ou moins lointaines est planétaire, d’après le patron du constructeur ferroviaire. "C’est intéressant par exemple en Chine. Jusqu’à maintenant, vous aviez d’un côté le développement du train à très grande vitesse et de l’autre, celui du métro dans les villes" mais un nombre considérable de projets de trains rapides régionaux voit le jour autour de plusieurs villes majeures, relève-t-il.

En Inde, à New Delhi, le gouvernement a lancé la construction de trois lignes à grande vitesse pour connecter le centre de la capitale aux villes voisines, le Regional Rapid Transit System (RRTS). La première ligne de 82 km entre Delhi et Meerut doit ouvrir d’ici deux semaines et l’objectif est de décongestionner le centre de la ville-capitale.

Même aux États-Unis, "l’état d’esprit est en train de changer" selon David Scorey, PDG de Keolis Amérique du Nord.

Grâce à l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) voté en novembre 2021, une somme inédite de 105 milliards de dollars a été allouée au développement du transport public dans le pays. "Les trains régionaux auront un grand rôle à jouer dans les transports publics" aux États-Unis, insiste David Scorey.

"Ce qu’on voit aujourd’hui, ce sont des investissements dans le transport public" un peu partout dans le monde, acquiesce Sylvain Haon, directeur stratégie à l’UITP. "Cela ne veut pas dire que ça suffit, mais il y a une croissance post-pandémie qui s’affirme", poursuit-il.