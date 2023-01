Trains à Louvain-la-Neuve : 3 minutes qui changent beaucoup

Trois minutes, ce n’est pas grand-chose. Mais c’est déjà trop long pour les navetteurs de Louvain-la-Neuve qui prennent le train vers Bruxelles. Depuis novembre 2022, le train de "l’heure une" a été retardé de trois minutes. Il part désormais à "l’heure quatre". Un décalage en apparence insignifiant qui fait pourtant enrager les usagers.

S’ils sont nombreux à se plaindre de ce nouvel horaire, c’est qu’ils ratent désormais systématiquement la correspondance vers Bruxelles en gare d’Ottignies. Le train IC leur passe littéralement sous le nez. Il faut alors prendre son mal en patience dans le train S8 qui fait halte dans toutes les gares intermédiaires. Sur le chemin du travail, c’est un quart d’heure de trajet supplémentaire dont ils se passeraient bien.

La gare de Louvain-la-Neuve est un cul-de-sac. Qu’est-ce qui empêche la SNCB de rétablir l’horaire initial ? Marianne Hiernaux, porte-parole : En raison des travaux en gare d’Ottignies pour améliorer l’infrastructure ferroviaire et les quais et leurs accès, plusieurs voies sont mises hors service, rendant la gare plus congestionnée. Ces travaux impliquent en effet une planification des trains plus complexe qu’habituellement. La nouvelle configuration de la gare ne permet pas d’accueillir tous les trains à l’heure initialement prévue. C’est pourquoi nous avons dû adapter l’horaire en gare de Louvain-la-Neuve afin que les voies soient dégagées à l’arrivée du train. Nous nous concertons avec Infrabel afin de voir si une solution peut être trouvée.

Et de rappeler que la situation des voyageurs n’est pas désespérée : à Louvain-la-Neuve, nous disposons d’une offre vers Bruxelles avec plusieurs alternatives : trois liaisons par heure (04, 30, 39). L’une est directe sans correspondances mais prend un peu plus de temps suite au changement d’horaire, l’autre est plus rapide mais avec correspondance à Ottignies et la troisième est directe sans correspondance. Il y a également des trains complémentaires aux heures de pointe.