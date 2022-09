Trail: l'Américaine Courtney Dauwalter participera à la Diagonale des Fous

La star américaine de l'ultra-trail Courtney Dauwalter participera pour la première fois à la Diagonale des fous (20 au 23 octobre), course d'endurance extrême traversant la Réunion, île française de l'océan Indien, a-t-elle annoncé mercredi.

"[Ma] Prochaine course est la Diagonale des Fous, une course âpre de 100 miles [165 km, NDLR] sur l'île de La Réunion à la fin du mois d'octobre", a expliqué Dauwalter dans un message diffusé sur son compte Instagram.

L'Américaine de 37 ans s'est illustrée en juillet dernier sur l'éprouvante Hardrock 100 aux Etats-Unis, un 100 miles (160 km) d'endurance extrême à 4.000 m d'altitude, avec une victoire chez les femmes en 26h44, un record, et une 6e place hommes et femmes confondues.

Début septembre, elle a également complété le parcours de trail du Collegiate Loop (260 km et 10.058 mètres de dénivelé) aux Etats-Unis en 40 heures et 14 minutes, record hommes et femmes confondus. Elle a également remporté à deux reprises l'UTMB (2019, 2021), qu'elle n'a toutefois pas couru cette année.

Chez les hommes, le Français François D'haene, quadruple vainqueur de l'épreuve (2013, 2014, 2016 et 2018), fera figure de favori au départ de cette course folle de 165 km (dont 10.210 m de dénivelé positif) organisée dans le cadre du Grand Raid de la Réunion.