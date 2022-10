Trail : François D’haene forfait pour la Diagonale des fous

La star française de l’ultra-trail François D’haene, blessé à un pied, a déclaré forfait pour la Diagonale des fous, course mythique disputée sur l’île de la Réunion à partir du 20 octobre (165 km et 10.210 m de dénivelé positif), qu’il avait déjà remporté à quatre reprises (2013, 2014, 2016 et 2018).

"Je ne vais pas pouvoir prendre le départ, c’est un moment difficile pour moi. Depuis début juillet, j’ai une petite douleur dans le pied assez handicapante […]. Après une IRM, on a vu l’origine du problème, d’origine osseuse au niveau du calcanéum" a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Mi-juillet, D’haene (36 ans) avait terminé deuxième derrière l’Espagnol Kilian Jornet de la Hardrock 100, autre ultra-trail d’envergure du calendrier, disputé aux États-Unis.

Tenants du titre de la Diagonale des Fous dont ils avaient passé la ligne d’arrivée main dans la main, l’Italien Daniel Jung et le Français Ludovic Pommeret seront au départ à Saint-Pierre le 20 octobre, ainsi que la star américaine Courtney Dauwalter, pour sa première participation.