Trail des Fées ce samedi 16 septembre à Bertrix

Rendez-vous à Bertrix ce samedi 16 septembre pour la 9eme édition du "Trail des Fées". 4 courses au programme, un trail long de 55 km et 1800 m, un trail de 33 kms et 1200 m D +, un trail court de 18 km et 500 m D + et un Start trail de 12 km et 350 m D +, format aussi possible en rando.

Laetitia Rausch, l’une des organisatrices, était l’invitée de Luxembourg Matin ce jeudi ainsi que Sébastien Grandjean, un amateur de trail. Il y a 2 ans, il n’avait jamais fait de trail, depuis il s’est beaucoup entraîné et aujourd’hui c’est devenu sa passion !

Début des festivités à 7H30.

