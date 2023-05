Trail de la Vanne des Moines annulé : "Les participants ont pris la mauvaise habitude de s’inscrire trop tard"

Le Trail de la Vanne des Moines est annulé. Il devait se tenir ce week-end dans la vallée de la Semois, mais faute de participants, "nous n’avons pas eu d’autres choix", regrette Mathieu Galerin, l’une des chevilles ouvrières de l’organisation. À quelques jours du départ, ils n’étaient que 90 à s’être inscrits. "C’est trop peu. Lors de la première édition, nous étions 600. Je ne pense pas qu’il y ait un désintérêt du trail. Par contre, le covid est passé par là. On remarque que l’on consomme le sport comme on va au supermarché. On prend ce qu’on veut, quand on veut et souvent en dernière minute. Pour des petites infrastructures comme la nôtre, c’est intenable."

Ce constat se généralise sur les petites épreuves. "J’ai des retours d’autres organisations et le constat est que les inscriptions se réalisent de plus en plus lors des trois derniers jours avant l’épreuve. Le jour-j, cela se passe plutôt bien aussi. Mais notre organisation ne peut miser sur ces coureurs qui se décideront si la météo s’y prête par exemple."

Sur leurs réseaux, l’organisation confie : "Quand vous aimez les petits trails artisanaux, souvent des perles aux sentiers cachés, organisés par des locaux par passion non par profit, essayez de vous inscrire à l’avance… Ça change tout pour les organisateurs. Si vous aimez le trail, sauvez aussi les petites structures."

Aujourd’hui, le Trail de la Vanne des Moines connaît un coup d’arrêt. "Et nous ne savons pas si nous aurons les ressources pour en relancer un. C’est en tout cas mon ambition. Il va y avoir de nouvelles infrastructures. Peut-être que cela donnera envie aux différents coureurs de venir nous rejoindre. Puis Nous allons revoir notre communication et nous remettre en question."