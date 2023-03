Trafic totalement interrompu sur la ligne à grande vitesse entre la France et la Belgique

Un train à grande vitesse de la société des chemins de fer français a heurté un câble d’une caténaire qui pendait et a dû s’immobiliser entre Tourpe et Hal. Suite aux dégâts occasionnés, l’ensemble du trafic à grande vitesse (TGV, Thalys, Eurostar), sur la ligne entre la France et la Belgique, a été interrompu peu avant 11h, a indiqué à l’agence de presse Belga Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

"Un conducteur d’un TGV venant de France a signalé avoir touché un câble d’une caténaire – qui sert à alimenter en courant les trains – qui pendait et s’est immobilisé", a expliqué Frédéric Sacré d’Infrabel.