Trafic présumé de matériel militaire : le principal suspect détaille à la RTBF ses liens avec les Renseignements

Le dossier judiciaire est ouvert à l’automne 2021 sur base "d’informations policières", peut-on lire dans un document de la justice. Les termes sont volontairement vagues, de manière à préserver la ou les sources d’information. Ces "informations policières" recensent des voyages de Thierry Lakhanisky en juillet et en août 2021, à Moscou et à Addis-Abeba (Ethiopie). Il est indiqué que le suspect aurait effectué ces déplacements "dans le cadre du commerce d’armement et d’équipement militaire". Au cours des investigations, les enquêteurs placent plusieurs téléphones sous écoute.

Entre septembre et novembre de l’année dernière, le juge d’instruction en charge de l’affaire inculpe trois personnes : Thierry Lakhanisky, son épouse et un certain B.M. Il leur est reproché d’avoir mené du courtage, soit joué les intermédiaires dans du commerce de matériel militaire, sans posséder la licence requise. Cette licence a expiré avec la faillite des sociétés Skytech en 2022. En outre, une partie des activités de courtage auraient été exercées " en violation d’un embargo " car certaines marchandises avaient pour destination la Lybie.

La justice belge porte aussi une attention toute particulière aux contacts que Thierry Lakhanisky entretenait avec l’ex-général congolais John Numbi, "dans ce qui pourrait être un projet lié à un potentiel coup d’État organisé par ledit général, proche du clan Kabila, au Katanga", selon les termes du mandat d’arrêt.