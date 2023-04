Trafic ferroviaires perturbés sur la ligne Bruxelles-Nivelles en raison de travaux sur les rails

Le trafic a été perturbé lundi sur la liaison ferroviaire Bruxelles-Nivelles, en raison des travaux menés par Infrabel dans le cadre du chantier du RER. Des navettes devaient circuler pour remplacer les trains supprimés, mais la compagnie de bus privée engagée par la SNCB n'a pas été capable de fournir le nombre de véhicules prévus pour des raisons logistiques, indique la société ferroviaire.

De nombreux navetteurs se sont plaints sur les réseaux sociaux, mentionnant que le bus n'a pas marqué de halte à leur arrêt habituel, que leur trajet a été fortement rallongé en raison d'embouteillages, ou que les véhicules étaient complètement pleins. La SNCB a indiqué qu'elle regrettait cette situation indépendante de sa volonté.

Elle a ajouté qu'"un bus ne pourra, jamais remplacer un train en termes de capacité" et qu'il est "possible que les voyageurs doivent patienter avant de pouvoir monter dans un bus avec des places disponibles".

La société ferroviaire encourage dès lors les utilisateurs à privilégier des alternatives. Elle indique que l'accès au parking de la gare de Braine-le-Comte est gratuit, et que les voyageurs prendre le train vers Bruxelles depuis ce point. Au départ de Bruxelles, les utilisateurs munis d'un ticket de train peuvent utiliser certains bus Stib et De Lijn. Cela concerne la ligne 155 entre Uccle-Calevoet et Holleken, la ligne 37 entre Linkebeek et Saint-Job, et la ligne 43 entre Viver d'Oie et Monesberg.

En semaine uniquement, deux trains P circulent par ailleurs dans chaque direction entre Bruxelles-Midi, Ottignies, Charleroi-Central et Châtelet/Jemeppe-sur-Sambre, et des trains directs supplémentaires roulent entre Charleroi-Central et Braine-le-Comte, d'où il est possible de prendre un train vers Bruxelles.