Trafic ferroviaire : deux trains (un Thalys et un IC) sont bloqués, sous la chaleur, entre Louvain et Liège

En raison de problèmes avec les caténaires, la circulation ferroviaire n'était plus possible samedi peu avant midi sur la ligne à haute vitesse entre Louvain et Ans, près de Liège. Deux trains sont bloqués sur les voies, indique le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Des centaines de voyageurs se trouvent dans les trains mais des bus sont en route pour l'un d'entre eux et de l'eau a été distribuée, ajoute la SNCB.

Les trains sont déviés dans la mesure du possible sur la ligne 36 entre Louvain et Liège. La cause du problème à la caténaire n'est pas encore connue, précise Infrabel.

Un train à haute vitesse Thalys qui reliait Paris à Cologne, avec quelque 250 passagers à bord, fait partie des convois bloqués mais devrait bientôt pouvoir repartir, a précisé Infrabel vers 13h30.

L'autre train, un IC qui reliait Ostende à Eupen, transporte environ 500 personnes, selon la SNCB. Des bus sont en route pour les évacuer. Une locomotive d'assistance se rend également sur place pour tracter le train, ajoute Infrabel.