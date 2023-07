Trafic des trains interrompu entre Mons et la Louvière-Sud en raison d’un vol de câbles

Le trafic des trains est interrompu entre Mons et la Louvière-Sud en raison d’un vol de câbles survenu la nuit dernière, signale mardi matin Infrabel, la société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Certains trains sont déviés via d’autres lignes et la SNCB organise un service de bus pour permettre aux voyageurs de relier les deux villes.

Les équipes techniques d’Infrabel sont sur place pour effectuer les réparations afin de permettre aux trains de circuler à nouveau en toute sécurité. Selon les prévisions du gestionnaire de l’infrastructure, le trafic devrait reprendre en fin de matinée.