Trafic de stupéfiants : trois personnes placées sous mandat d’arrêt après une série de perquisitions dans la zone boraine

Plusieurs perquisitions ont été menées le 12 septembre dernier dans les communes de Boussu, Chièvres, Mons et Saint-Ghislain. Elles ont mobilisé une cinquantaine de policiers de la Zone de Police Boraine, l’Unité d’Assistance Spéciale, trois maîtres-chiens "stup" de la police fédérale ainsi que les UAS de Châtelet.

Ces perquisitions constituaient l’aboutissement d’une longue enquête entamée en octobre 2022 par la Police Boraine. Tout commence quand des images de vidéo surveillance enregistrent une transaction et qu'une équipe est envoyée sur les lieux pour procéder au contrôle des personnes. "Une poudre blanche" avait été saisie et une pipe à cocaïne retrouvée dans le véhicule des acteurs de cette vidéo.

Onze mois d’enquête

Après onze mois d'enquête, les preuves réunies par les policiers du Service d'Enquête et de Recherche (SER) de la Zone de Police Boraine débouchent sur les quatre ordonnances de perquisitions. Selon la Police Boraine, celles-ci ont permis la saisie de plus de 8000 euros, trois balances de précision, des sachets de conditionnement, plus de 300 grammes de cocaïne, une petite quantité de cannabis, des armes de poing, une centaine de munitions et… des montres de luxe.

Quatre suspects ont été auditionnés dans les locaux de la zone boraine. Trois d’entre eux ont été présentés à un juge d’Instruction avant d’être placés sous mandat d’arrêt.