Trafic de drogue aux Philippines : opération "nettoyage" au cœur même de la police

"Si vous n’êtes pas impliqué, il n’y a aucune raison de vous inquiéter", a déclaré le ministre, précisant que quiconque ne remettrait pas sa démission serait considéré comme "suspect". Selon lui, cette approche "radicale", recommandée par le chef de la police nationale Rodolfo Azurin, constitue un "raccourci" pour finir le travail plus rapidement, les précédentes enquêtes sur les officiers présumés corrompus ayant pris beaucoup de temps et livré peu de résultats. "C’est le seul moyen de nettoyer rapidement les rangs de la police", a assuré Benjamin Abalos. "Il est difficile de faire la guerre lorsque c’est votre allié qui vous tire dans le dos".

Bien que cette méthode ne permette pas à elle seule de débarrasser la police de la corruption, elle pourrait "faire passer le message aux échelons inférieurs que ce qui a pu être toléré un temps sous la (présidence) précédente ne le sera plus", a estimé Sam Ramos-Jones, un analyste en sécurité. La police philippine mène une campagne anti-drogue, lancée par l’ancien président Rodrigo Duterte et poursuivie par son successeur Ferdinand Marcos Jr. Depuis 2016, la police a tué des milliers de trafiquants et consommateurs de drogue présumés, mais des détracteurs estiment que les riches et les puissants ont largement été épargnés.