Trafic de drogue au Peterbos : 30 prévenus condamnés en correctionnelle

Un seul prévenu, défendu par Me Felide Touati, a obtenu l'acquittement dans ce vaste dossier de trafic de drogue. Quant à l'homme qui était considéré comme le dirigeant du trafic, il a été condamné à 8 ans de prison et à une amende de 80.000 euros. Deux autres hommes, considérés comme des "lieutenants" de l'organisation ont écopé, l'un d'une peine de 7 ans de prison et d'une amende de 24.000 euros, l'autre d'une peine de 6 ans de prison et de la même amende.

Par ailleurs, deux prévenus écopent d'une peine de 5 ans de prison et d'amendes de 32.000 euros pour l'un et 16.000 euros pour l'autre. Un autre encore, déjà condamné pour des faits similaires par la cour d'appel de Bruxelles à 3 ans de prison, a écopé d'une peine de prison complémentaire d'un an.

De nombreux autres individus ont été condamnés à des peines de 30 mois à 4 ans de prison, la plupart avec sursis pour la moitié. Certains ont aussi écopé d'amendes de 8.000 à 16.000 euros avec sursis pour la moitié. Enfin, onze prévenus, qui ont exercé de "petits rôles" dans le trafic, notamment des "guetteurs", ont été condamnés à des peines de travail autonomes qui s'étendent de 225 à 300 heures.