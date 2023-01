Trafic de drogue à Anvers : que pense la population anversoise de la politique de Bart De Wever ?

On observe que les Anversois semblent avant tout vouloir une approche plus dure et plus sévère pour lutter pour contrer ces violences. Environ la moitié des personnes sondées trouvent ainsi que la politique menée par le bourgmestre Bart De Wever est 'trop soft'. Près de 9 répondants sur 10 demandent des moyens supplémentaires pour sécuriser le port. 84% veulent que le gouvernement fédéral en fasse plus pour soutenir la ville dans sa guerre contre la drogue. En revanche, seuls 45% des personnes interrogées seraient favorables à un déploiement de l’armée.

L’enquête démontre aussi que 8 habitants sur 10 voudraient que des mesures de prévention supplémentaires soient prises, que ce soit en renforçant les services judiciaires ou en investissant dans des scanners pour mieux contrôler le port.

On notera enfin que les Anversois se montrent assez sévères envers les consommateurs de cocaïne. 80% des répondants estiment qu’ils sont co-responsables des violences liées au trafic de la drogue. Sept sondés sur dix trouvent par ailleurs que les personnes qui possèdent ou consomment de la drogue devraient être plus sévèrement sanctionnés.